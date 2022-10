Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 279, vom 09.10.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg-Dalheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, den 08.10.2022, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:00 Uhr, brachen Unbekannte die zum Garten gelegene Tür eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Im Haus wurden das Erdgeschoss und die erste Etage durchsucht. Ob etwas entwendet wurde Stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Übach-Palenberg-Übach, Einbruch in Baustelle

In der Zeit von Freitag, 07.10.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 08:45 Uhr entfernten Unbekannte an einer provisorischen Garagentür eines Rohbaus in der Otto-von-Hubach-Straße zwei Baustützen und anschließend eine Holzverkleidung. So konnten sie in die Baustelle eindringen. Hier entwenden sie ca. 500m Kabel sowie die beiden Baustützen.

Erkelenz-Matzerath, Diebstahl einer Zugmaschine (Traktor)

Bereits in der Zeit von Donnerstag, 06.10.2022, 18:45 Uhr bis Freitag, 07.10.2022, 14:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Bereich Homek eine Zugmaschine (Traktor). Die Zugmaschine stand verschlossen auf einer Ackerfläche.

Hückelhoven-Hilfarth, Pkw- Aufbruch

In der gleichen Nacht, in der Zeit vom 06.10.2022, 19:30 Uhr bis 07.10.2022, 09:00 Uhr, wurde ein weißer Pkw Ford in Hilfarth aufgebrochen. An einem Schloss wurde der Schließmechanismus von außen aufgebohrt. Aus dem Pkw wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der Pkw parkte in der Marienstraße.

Gangelt-Birgden, Einbruch in die Mülldeponie Hanbusch

In der Zeit von Freitag, 07.10.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 08.10.2022, 08:00 Uhr gelangten Unbekannte auf das umfriedete Gelände der Mülldeponie. Der Maschendrahtzaun wurde an mehreren Stellen mittels Werkzeug aufgeschnitten. Anschließend wurde die Heckscheibe eines auf dem Gelände abgestellten Pkw entglast. Außerdem wurde ein Metallschrank aufgebrochen, aus dem sechs Gasfalschen entwendet wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell