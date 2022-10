POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 41. Kalenderwoche

Wegberg-Petersholz (ots) - Zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch, 5. Oktober und 6.30 Uhr am Donnerstag, 6. Oktober, wurde ein Einbruch auf ein Firmengelände an der Straße In Petersholz festgestellt. Die unbekannten Täter gelangten dabei in einen Lagerraum und brachen eine weitere Lagerhalle sowie einen Tresor auf. Sie stellten Diebesgut zum Abtransport bereit, nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. ...

