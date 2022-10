POL-HS: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Geilenkirchen (ots) - Von einem Baustellengelände an der Straße Drosselweg stahlen Unbekannte drei fest montierte Elektrokabelzuleitungen. Die Tat wurde zwischen Freitag, 30. September und Dienstag, 4. Oktober, begangen. In der Nacht zu Donnerstag, 5. Oktober, wurde von einem Baustellengelände an der Konrad-Adenauer-Straße ein Baustrahler entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

