POL-HS: Diebstähle von Baustellen

Heinsberg-Eschweiler (ots) - Am Freitag, 7. Oktober, gegen 3.15 Uhr, bohrte ein unbekannter Täter ein Loch in den hinteren Bereich der Schiebetür eines Ford Transit, der an der Straße Am Mühlenbach stand. Dies bemerkte eine aufmerksame Zeugin und machte auf sich aufmerksam. Der Täter ließ daraufhin vom Fahrzeug ab, stieg in einen weißen Mercedes, der in der Nähe parkte und fuhr in unbekannte Richtung davon. Bei ...

