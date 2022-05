POL-SU: Raub auf Heranwachsenden

Hennef (ots) - In der Nacht zu Samstag, 21.05.2022, wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße "Geistinger Höhe" in Hennef eingebrochen. Zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Balkontür auf und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld und eine Stange Zigaretten. Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum wahrgenommen? Hinweise an 02241 541-3521. (Re.) Rückfragen bitte an: ...

