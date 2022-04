Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verabschiedung des langjährigen Verkehrssicherheitsberaters/Jungendverkehrsschule

Nach über 41 Jahren im Dienst der rheinland-pfälzischen Polizei wurde kürzlich Herr Polizeihauptkommissar Thomas Lüpke in den Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bei der Polizeiinspektion Diez trafen sich alte und aktuelle Weggefährten, um den "Jungpensionär" in den wohlverdienten Dauerurlaub zu entlassen. PHK Lüpke wurde am 01.08.1980 in den Polizeidienst eingestellt. Nach der Ausbildung und einigen Jahren bei der Bereitschaftspolizei wurde er, der von allen nur Tom genannt wird, im Februar 1985 in den sogenannten polizeilichen Einzeldienst versetzt und kam zur heute nicht mehr existierenden Polizeiinspektion 3 nach Koblenz (Ehrenbreitstein). Am 01.06.1989 kam der gebürtige Bendorfer zur Polizeiinspektion in Diez, wo er bis zum Eintritt in den Ruhestand über 31 Jahre lang seinen Dienst verrichtete. Bis Juni 2011 war er im Wechselschichtdienst tätig, bevor er dann die Aufgabe des Verkehrssicherheitsberaters/Jugendverkehrsschule übernahm. Diese Tätigkeit lag ihm sehr am Herzen und wurde mit voller Hingabe ausgeübt. Unzählige Kindergarten- und Schulkinder bereitete Herr Lüpke auf die Teilnahme im Straßenverkehr vor und führte sie zur Erlangung des "Fahrradführerscheins". So war dies auch für die allermeisten Kinder der erste Kontakt zur Polizei, den Herr Lüpke sehr positiv nutzte, um die doch oft vorhandene Scheu und Ängstlichkeit gegenüber einem uniformierten Polizeibeamten abzulegen. Dazu dienten auch die regelmäßigen Besuche der Kinder bei der Polizeiinspektion Diez, wobei diese mit großen Augen die Technik und die Gewahrsamszellen bestaunten und mit einem Streifenwagen eine kleine Runde im Hof der Dienststelle mitfahren durften. Seine Leidenschaft zum Motorradfahren konnte PHK Lüpke ebenfalls im Dienst nutzen. So war er über viele Jahre als Kradfahrer bei vielerlei Einsätzen anzutreffen. Die Polizei verliert einen überaus motivierten und engagierten Kollegen aus dem aktiven Dienst, der über die Grenzen der PI Diez anerkannt war. Mit allen guten Wünschen für die Zukunft im Kreise seiner Familie mit Ehefrau und den beiden Söhnen, sowie dem Überreichen einer Dankesurkunde im Namen des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron wurde Herr Lüpke nun in den "Unruhestand" verabschiedet.

