Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndungsaufruf - Einbruch in Wohnhaus

Neustadt (Wied) (ots)

Am Abend des 21.02.2022 begaben sich zwei bisher unbekannte männliche Personen gegen 18:59 Uhr an ein Anwesen in Neustadt (Wied), Ortsteil Paffhausen.

Die Täter betraten das Grundstück und versuchten mit einem unbekannten Werkzeug die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als sie die Videoüberwachung bemerkten, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und verließen die Örtlichkeit.

Täterfotos finden Sie hier: https://s.rlp.de/R2Pe1

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die zuständige Sachbearbeiterin KOK'in Ann Cathrin Schneider unter 02634/952-256 oder an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/952-0 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell