Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Fahrzeugaufbruch gestört

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am Freitag, 7. Oktober, gegen 3.15 Uhr, bohrte ein unbekannter Täter ein Loch in den hinteren Bereich der Schiebetür eines Ford Transit, der an der Straße Am Mühlenbach stand. Dies bemerkte eine aufmerksame Zeugin und machte auf sich aufmerksam. Der Täter ließ daraufhin vom Fahrzeug ab, stieg in einen weißen Mercedes, der in der Nähe parkte und fuhr in unbekannte Richtung davon. Bei seiner Flucht ließ er seinen Werkzeugkoffer auf dem Gehweg zurück. Dieser wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte sichergestellt. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell