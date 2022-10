Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Wegberg (ots)

Am 3. Oktober (Montag) versuchte ein unbekannter Mann gegen 19.55 Uhr, in ein Wohnhaus an der Friedhofstraße einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Der Täter wurde jedoch durch eine Videokamera gefilmt. Er war ungefähr 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte braune kurze Haare und war mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen sowie roten Handschuhen bekleidet. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell