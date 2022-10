Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Eine 67-jährige Frau kaufte am Mittwoch, 5. Oktober, gegen 14.10 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Straße Am Wasserturm ein und legte dabei ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Als sie nach dem Einkauf bezahlen wollte musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse offenbar durch unbekannte Personen aus der Tasche gestohlen wurde.

Um nicht Opfer eines solchen Diebstahls zu werden, rät die Polizei:

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

- Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Wenn Sie einen Diebstahl beobachten, machen Sie auf den Dieb aufmerksam und fordern Sie umstehende Menschen auf, Ihnen zu helfen.

- Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, zeigen Sie die Tat in jedem Fall an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell