POL-HS: Transporter Fiat Ducato entwendet

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter schlugen das Fenster eines Büros ein, um so in das Gebäude einer Schule an der Straße In der Schlee einzudringen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büros und Schränke nach Wertgegenständen und beschädigten dabei Schlösser sowie eine Glasscheibe. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere I-Pads entwendet. Was sonst noch gestohlen wurde, wird zurzeit ermittelt.

