Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Geilenkirchen-Süggerath (ots)

Zwei unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 6. Oktober, gegen 1.50 Uhr, durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Hufeisen ein. Sie stahlen zwei Lautsprecherboxen, eine Spielekonsole sowie eine Apple TV Station. Anschließend flüchteten sie durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Bei ihrer Tat wurden die Männer durch eine Videokamera aufgezeichnet. Einer der Täter war schlank und mit einer Outdoor Jacke bekleidet, deren Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte. Er trug zudem eine Op Maske, eine Jogginghose und hielt eine große Sporttasche in der Hand. Zeugen, die die Männer gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

