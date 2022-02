Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (72/2022) Schwerverletzter in Bad Lauterberg aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße

Samstag, 5. Februar 2022, gegen 23.35 Uhr

BAD LAUTERBERGB (jk) - Im "Kleinen Kurpark" in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist am Samstagabend (05.02.22) ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Passanten entdeckten den 31-Jährigen gegen 23:35 Uhr auf der Rückseite des Verwaltungsgebäudes der Stadt Bad Lauterberg in Richtung Wissmannstraße. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte der Lauterberger zuvor (gegen 23:00 Uhr) auf der Wissmannstraße unterwegs gewesen sein.

Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell