POL-BI: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Räuber, der einem jungen Bielefelder am Sonntag, 12.06.2022, schlug und mit seinem Fahrrad verschwand. Der 18-Jährige schob sein Fahrrad auf dem Gehweg des Niederwall und war in Richtung Jahnplatz unterwegs. Bei der Anzeigenerstattung gab er an, dass er Alkohol getrunken hatte und gegen 01:30 Uhr in Höhe des alten Rathauses war, als ein Mann auftauchte ...

mehr