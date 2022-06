Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallörtlichkeit nach möglicher Verkehrsunfallflucht gesucht

Babenhausen (ots)

Am Sonntagmorgen (19.06.) wurde in Babenhausen im Bereich der Bouxwiller Straße gegen 03:00 Uhr ein grauer VW Golf Plus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten an dem Fahrzeug mehrere, augenscheinlich frische, Unfallschäden festgestellt werden. Bisher konnten jedoch keinerlei Hinweise auf eine Unfallörtlichkeit erlangt werden.

Zeugen, die in der besagten Nacht Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise Hinweise auf eine Unfallstelle haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeiter: Reutzel, POK

