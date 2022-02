POL-K: POL-K: 220221-3-BN/BAB Zivilbeamte stoppen erneut Autobahnraser auf der A555

Polizei Köln

Zivilbeamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend (18. Februar) gegen 17 Uhr auf der Autobahn 555 bei Wesseling einen 23 Jahre alten Mann mit seinem Ford nach einer Fahrt mit über 200 Stundenkilometern in einer 100er Zone gestoppt. Passend zum Verstoß gab der Kölner an, dass er es eilig hätte. Der junge Raser muss sich nun auf ein hohes Bußgeld, Punkte in Flensburg und mehrere Monate Fahrverbot einstellen. Dank der Videotechnik eines zivilen Provida-Fahrzeugs der Autobahnpolizei ist die Fahrt beweiskräftig dokumentiert. (mm/de)

