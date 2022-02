Polizei Köln

POL-K: 220221-2-K Verdächtiger nach Raub auf Supermarkt flüchtig- Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einen blonden, stämmigen Mann, der am Freitagabend (18. Februar) in einem Supermarkt an der Weyerstraße Bargeld aus der Kasse geraubt haben soll. Der mit einem blauen Trainingsanzug bekleidete Räuber hatte laut Zeugenaussagen auffällige Akne im Gesicht. Nach ersten Ermittlungen war der Mann gegen 20.30 Uhr innerhalb weniger Minuten zweimal in das Geschäft gegangen. Beim zweiten Einkauf griff er in die geöffnete Kasse der Kassiererin, schlug dabei ihren Arm beiseite und riss sich anschließend aus dem Griff eines zur Hilfe eilenden Zeugen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell