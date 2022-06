Coesfeld (ots) - In der Nacht vom 10.06.2022 auf den 11.06.2022 hoben unbekannte Täter mit Ziegelsteinen einen auf der Straße Träppken in Lüdinghausen, Seppenrade, geparkten grauen Mercedes-Benz eines 67-jährigen Halters aus Rheda-Wiedenbrück an und entwendeten die Reifen samt Felgen des Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

mehr