POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden (14.07.2022)

Stockach (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist auf der Ludwigshafener Straße ein Unfall mit Blechschaden passiert. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer bog aus dem Hof eines Obstmarktes auf die Ludwigshafener Straße ein. Dabei stieß der BMW mit einem von links aus Richtung Ludwigshafen kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 70 Jahre alten Mannes zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

