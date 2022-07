Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Kleinkraftrad angezündet (15.07.2022)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, gegen 4 Uhr, ein Fahrzeug auf der Fritz-von-Engelberg-Straße angezündet. Die Unbekannten steckten ein unter dem Fahrradcarport einer Schule stehendes Kleinkraftrad in Brand. Die ausgerückte Böhringer Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Das Zweirad war jedoch bereits stark beschädigt und auch das Dach des Carports wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der dortigen Schule wahrgenommen haben, oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

