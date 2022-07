Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Kreuzung Europastraße/Gartenstraße - Rollerfahrer verletzt (14.07.2022)

Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, auf der Kreuzung Europastraße und Gartenstraße gekommen. Ein unbekannter Autofahrer überquerte die Kreuzung von der Schänzlehalle kommend in Richtung Laube. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-Jähriger mit einem Roller, von der Grenzbachstraße kommend, in Richtung Europabrücke. Auf der Kreuzung konnte der vorfahrtsberechtigte Rollerfahrer einen Zusammenstoß mit dem Auto nur durch eine Vollbremsung vermeiden, in deren Folge er stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Autofahrer hielt lediglich kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Polo gehandelt haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

