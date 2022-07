Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer ins Schleudern geraten

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall in der Landhausstraße hat ein 54-jähriger Radfahrer am Dienstagmorgen (12.07.2022) schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrradfahrer war gegen 08.45 Uhr von der Werfmershalde kommend in Richtung Kernerplatz unterwegs, als er aus bislang nicht geklärten Gründen ins Schleudern geriet und stürzte. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell