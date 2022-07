Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Fund zweier toter Männer - Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach dem Tod von zwei 53 Jahre alten Männern am Montagnachmittag (11.07.2022) in einem Gebäude an der Geschwister-Scholl-Straße (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/43gnq) ermittelt die Kriminalpolizei weiter mit Hochdruck an der Klärung des Falles. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen vor. Bei der Begutachtung der beiden Verstorbenen durch die Gerichtsmedizin wurden Verletzungen, mutmaßlich entstanden durch scharfe Gewalt, festgestellt. Eine Obduktion, die für Mittwoch (13.07.2022) geplant ist, soll weitere Hinweise über den Tatablauf ergeben. Derzeit werden die gesicherten Spuren ausgewertet und weitere Personen aus dem Umfeld der Toten befragt.

