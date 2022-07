Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte sind Montagnacht (11.07.2022) in einen Baucontainer an der Lindpaintnerstraße eingebrochen und haben mehrere Arbeitsmaschinen gestohlen. Eine Zeugin beobachtete gegen 0.30 Uhr, wie die zwei Täter den Container aufhebelten, insgesamt vier Baugeräte heraustrugen und in ein silbernes Auto, mutmaßlich in ein älteres Mercedes A-Klasse Modell, einluden. Nachdem die beiden Männer auf die Zeugin aufmerksam wurden, flüchteten sie in Richtung Botnanger Straße. Der Wert der Beute liegt bei mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

