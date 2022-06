Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (10.06.) wurde in Ibbenbüren an der Große Straße 41 ein Fahrzeug beschädigt. Der graue Seat Ibiza war in dem Zeitraum von 06.55 Uhr bis 15.20 Uhr im unteren Parkdeck des Klinikums Ibbenbüren abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte wurden Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell