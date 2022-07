Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Raubüberfall - Fünf Tatverdächtige festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart/Esslingen/Bonn (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.07.2022) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit drei weiteren mutmaßlichen Komplizen im April (22.04.2022) zwei 30 und 32 Jahre alten Männern in der Tunzhofer Straße vermeintliche Reisedokumente zum Kauf angeboten und anschließend ausgeraubt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidium Stuttgart vom 23.04.2022 unter https://t1p.de/t6d3r). Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur des 27-Jährigen. Kriminalbeamte nahmen den Mann schließlich in Wernau fest. Des Weiteren erhärtete sich der Verdacht letztendlich gegen zwei 18 Jahre alte Männer und einen 16 Jahre alten Jugendlichen. Alle drei Männer sollen an der Tat vom 22.04.2022 beteiligt gewesen und hierbei von dem 27-Jährigen aus der Ferne angeleitet worden sein. Die Beamten nahmen einen der 18-Jährigen am Donnerstag (23.06.2022) und die beiden anderen Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren am Freitag (06.05.2022), jeweils in Esslingen fest. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Beamten umfangreiches Beweismaterial, das derzeit ausgewertet wird. Die vier Männer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, jeweils mit syrischer Staatsangehörigkeit, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart den Haftrichtern vorgeführt, welche die beantragten Haftbefehle erließen und in Vollzug setzten. Zeugen sowie insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

