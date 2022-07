Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Samstagabend (09.07.2022) in der Möhringer Straße ein 57 Jahre alter Rollerfahrer und ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen haben. Der 57-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Piaggio-Roller in der Fußgängerzone der Burgstallstraße Richtung Möhringer Straße unterwegs. Als der Radfahrer ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte, fuhr der Rollerfahrer weiter in die Möhringer Straße. Der Radfahrer folgte ihm und es kam vor der Hausnummer 110 zur Kollision. Da beide Verkehrsteilnehmer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

