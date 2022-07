Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (09.07.2022) einen 27 Jahre alten Mann in einer Wohnung an der Ernst-Kachel-Straße festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Gegen 17.30 Uhr bekamen die Beamten im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten Kenntnis davon, dass der Mann im Besitz von Marihuana sei. Bei der anschließenden Durchsuchung beschlagnahmten sie rund 165 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld sowie Gegenstände, die auf einen mutmaßlichen Rauschgifthandel schließen lassen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung in Hessen wurden darüber hinaus Marihuana-Pflanzen sichergestellt. Der 27-Jährige kosovarische Staatsangehörige wurde am Sonntag (10.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell