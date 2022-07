Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rauchmelder verhindert womöglich Schlimmeres

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Einem ausgelösten Rauchmelder und der Aufmerksamkeit einer Hausmitbewohnerin ist es zu verdanken, dass am frühen Sonntagmorgen (10.07.2022) ein Brand in der Taubenheimstraße keine schlimmeren Folgen hatte. Die Nachbarin teilte der Feuerwehr gegen 01.00 Uhr über Notruf mit, dass in einer Wohnung im Untergeschoss ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Als der 50-jährige Bewohner den eingesetzten Beamten nach intensivem Klopfen öffnete, war die Wohnung bereits stark verraucht. Die Feuerwehr stellte daraufhin eine starke Rauchentwicklung an einem Sofa fest, die mutmaßlich von einer heruntergefallenen Zigarette ausgelöst wurde, nachdem der Bewohner damit vermutlich eingeschlafen war. Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der durch den Brand und die damit verbundene Rauchentwicklung entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

