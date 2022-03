Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Anhaltende Trockenheit und leicht entzündliche Vegetation

Landkreis Ravensburg (ots)

Zwar zählt unsere Region nicht zu den stärker gefährdeten Gebieten mit großflächigen Wald- oder Flächenbränden, wie beispielsweise die Lausitz, Brandenburg oder Teile der Rheinebene. Doch derzeit herrscht aufgrund der aktuellen extrem trockenen Wetterlage der vergangenen Wochen durchaus ein erhöhtes Risiko für Vegetationsbrände, auch bei uns!

Fehlender Niederschlag und anhaltender trockener Ostwind haben die Waldböden und Wiesenflächen zu leicht entzündlichen Flächen werden lassen. Zur erhöhten Vorsicht und Sensibilität, der ohnehin geltenden Verhaltensregeln wird daher dringend geraten. Der Mensch als Risikofaktor ist leider, neben Maschinen und Fahrzeugen die häufigste Ursache für solche Brandereignisse. Die achtlos weggeworfene, noch brennende Zigarette oder ein kleines Grillfeuer führen dann schnell zu einem größeren Schadenereignis. Fahrzeuge und Maschinen können durch heiße Teile, wie Katalysatoren und ähnlich heiße Teile durchaus auch Brände auslösen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen in Bewuchshöhe und Beschaffenheit gegeben sind. Auch nicht sachgemäß entsorgter Müll, führt immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn z.B. weggeworfene Glasflaschen, die unter Sonneneinstrahlung einen Brennglaseffekt erzeugen und so Brände auslösen.

Was ist also unbedingt zu beachten?

Im Grunde gelten ohnehin die allgemeinen Verhaltensregeln zur Brandverhütung!

In trockenen Vegetationszeiträumen, haben sie jedoch nochmals eine deutlich höhere Priorität.

- Keine brennenden Zigaretten wegwerfen! Was beim Rauchen in der Natur wichtig ist, gilt bei Trockenheit ganz besonders: Nehmen Sie einen Taschenaschenbecher oder ein ähnlich geeignetes Behältnis, für die Asche und drücken sie später für den Rest der Zigaretten darin aus um sie daheim richtig zu entsorgen. - Keine offenen Feuer in gefährdeten Zonen betreiben! Grillfeuer und ähnliches sind nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt, welche durch Schilder gekennzeichnet sind. Abseits solcher Stellen darf nicht gegrillt werden. - Feuer an offiziellen Grill- und Feuerstellen stets gut im Auge behalten. Nach dem Ereignis, löschen Sie die Glut mit viel Wasser. Wenn vorhanden, entsorgen Sie bitte die Asche in die auf Grillplätzen vorgesehenen Aschecontainer. - Fahrzeuge nur auf offiziellen Parkflächen abstellen! Nicht auf Wiesen oder ähnlichen Flächen mit trockenem und erhöhtem Bewuchs parken. - Jede Art von Müll hat nichts in der Natur verloren und muss daher ordnungsgemäß in einem geeigneten Mülleimer entsorgen oder mit nach Hause genommen werden. Wird Müll zurückgelassen, kann er sich leider auch zu einer Brandquelle entwickeln.

Und für den Ernstfall gilt immer:

Wenn Sie einen Brand entdecken, rufen Sie unverzüglich unter 112 Ihre Feuerwehr!

(17.03.2022/arei)

