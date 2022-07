Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anhänger aufgehebelt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag (08. bis 11.07.2022) in der Haldenstraße einen Anhänger aufgehebelt. Die Täter hebelten zwischen 15.10 Uhr am Freitag und 02.15 Uhr am Montag den auf einem Parkplatz abgestellten weißen Anhänger der Marke Kagerer auf und stahlen daraus eine Weinflasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

