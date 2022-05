Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am 06. April gegen 22.10 Uhr kam es zu einer Körperverletzungshandlung im Bereich der Saalfelder Straße. Eine 33-Jährige war zu dieser Zeit auf dem Heimweg von einem Spaziergang mit ihrem Hund, als sie mit einem 37 Jahre alten Mann in eine verbale Konfrontation geriet. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Personen. Der Mann sowie die Frau verletzten sich dabei leicht. Die 33 Jahre alte Frau flüchtete anschließend in ihre Wohnung und verständigte die Polizei. Der 37-Jährige entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0080427/2022) entgegen. (jd)

