POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbrecher in Kleingartenanlage aktiv

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Autodieb prallte am Mittwoch gegen 01.20 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Karlsruher Waldstraße gegen einen Stahlpoller und flüchtete. Einer Polizeistreife war zunächst in der Waldhornstraße ein am Dienstagabend in Crailsheim entwendeter Pkw aufgefallen. Der unbekannte Täter missachtete die Haltesignale der Polizei und versuchte, mit stark überhöhter ...

