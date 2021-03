Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Bewusstloser Fahrer gerät in den Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

Gestern (11.03.) um 13:50 Uhr ist es auf der Opladener Straße in Höhe der Wupperbrücke zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 37-jähriger Leichlinger war mit seinem Mercedes unterwegs in Richtung Neukirchener Straße. Kurz hinter der Einmündung Am Wallgraben, in Höhe der Wupperbrücke, geriet er ohne erkennbaren Grund in den Gegenverkehr. Er touchierte auf dem Gegenfahrstreifen einen Lkw eines 56-jährigen Kölners und den VW eines 51-jährigen Hückeswageners und kam dann zum Stillstand. Nach Angaben eines Zeugen soll der Fahrer kurzzeitig bewusstlos gewesen und in sich zusammengesackt sein.

Der Unfallverursacher wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund des Verdachts, dass körperliche Mängel und ein Medikamenteneinfluss unfallursächlich gewesen sein könnten, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Der Mercedes wurde anschließend abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. (ct)

Anlage: -1- Foto

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell