POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkunft und an U-Bahn Haltestelle; Brand eines Wintergartens; Steinwurf von Brücke

Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Alteburgstraße ereignet hat. Gegen 11.15 Uhr war ein 74-Jähriger auf der Alteburgstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Pfenningstraße krachte sein Fiat in das Heck eines verkehrsbedingt vor ihm haltenden Seat Leon eines 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf einen davorstehenden Ford Fiesta geschoben. Dieser prallte wiederum auf den Mercedes Sprinter einer 64-Jährigen, der vor dem Fiesta stand. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jährige Lenker des Fiesta leicht verletzt. Der Fiat des Unfallverursachers musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr vor Ort. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt gebliebenen 74-Jährigen Alkoholeinfluss festgestellt. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. (rn)

Engstingen (RT): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Trochtelfinger Straße/ B 313 ereignet hat, sucht derzeit der Polizeiposten Alb. Gegen 7.15 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit einem Opel Zafira die Freibühlstraße in Richtung Trochtelfinger Straße/ B 313. An der dortigen Kreuzung bog sie nach links ab und krachte in den von links kommenden Sattelzug eines 46-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Der Zafira musste abgeschleppt werden und auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Die leicht verletzte Opel-Lenkerin gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass eine im Kreuzungsbereich befindliche Fußgängerbedarfsampel kurz vor der Kollision Gelblicht gezeigt haben soll und sie deshalb davon ausgegangen sei, der Lkw halte an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung geben können, werden daher gebeten, sich unter Telefon 07124/1384 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Kornhalde sind in der Nacht zum Dienstag in einen handfesten Streit geraten. Gegen 1.50 Uhr wurden die Einsatzleitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert, weil sich zwei 24 und 22 Jahre alte Somalier, die zu Besuch in der Unterkunft waren, zunächst gestritten und in der Folge gegenseitig tätlich angegriffen hatten. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde den ersten Erkenntnissen zufolge von beiden eine Schere als Waffe eingesetzt. Beim Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifen unverzüglich zu der Unterkunft ausgerückt war, wiesen beide Männer oberflächliche Schnittverletzungen auf. Während der 22-Jährige vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde dem 24-Jährigen nach der Erstversorgung seiner Verletzungen vor Ort ein Platzverweis für die Unterkunft erteilt. Gegen beide wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (sm)

Frickenhausen (ES): Auf Motorrad aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 7.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr in der Tischardter Straße ereignet hat. Der 33 Jahre alte Fahrer eines Seat bemerkte nicht, dass ein vor ihm fahrender 19-jähriger Hondafahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Das Motorrad und der Pkw mussten aber von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. (sm)

Reichenbach (ES): Heftig in Mittelleitplanken gekracht

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro dürfte am 1er BMW einer 23-Jährigen entstanden sein, als diese am Montagabend mit ihrem Wagen auf der B 10 in die Leitplanken gekracht ist. Die junge Frau befuhr die Bundesstraße gegen 18.10 Uhr aus Esslingen kommend in Richtung Göppingen, wobei das Fahrzeug unter der Brücke der Heinrich-Otto-Straße nach links von der Fahrbahn abkam. Der BMW wurde in der Folge von den Mittelleitplanken abgewiesen und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die leicht verletzte Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Durch die zur Unfallaufnahme und Bergung des BMW erforderliche Sperrung des linken Fahrstreifens kam es zu einem rund drei Kilometer langen Rückstau. (mr)

Nürtingen (ES): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen den Fahrer eines silberfarbenen BMW nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr war der Fahrer der silberfarbenen BMW-Limousine auf dem Gemeindeverbindungsweg Fasnachtäcker in Richtung Nürtingen unterwegs. Im Kurvenbereich geriet er dabei so weit auf die Gegenfahrspur, dass ein entgegenkommender 28-Jähriger nur durch eine Lenkbewegung nach rechts einen Zusammenstoß verhindern konnte. Dabei krachte der Vorderreifen seines Opel Corsa gegen einen dortigen Randstein und platzte. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Der BMW fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Pkw-Fahrer, der unmittelbar hinter dem silberfarbenen BMW gefahren sein soll, gebeten, sich zu melden. (rn)

Ostfildern (ES): Mögliche Auseinandersetzung an U-Bahn Haltestelle (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer möglichen Auseinandersetzung, die sich am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, im Bereich der U-Bahn Station Hedelfinger-/ Plochinger Straße ereignet haben soll. Ein Zeuge hatte dort einen verletzten 38-Jährigen gefunden, der offenbar zuvor in einen Konflikt mit mehreren Jugendlichen verwickelt und dabei eventuell auch körperlich angegangen worden war. Der stark alkoholisierte Mann wurde anschließend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Jugendlichen waren zwischenzeitlich mit der U 7 in Richtung Scharnhauser Park davongefahren. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3416983-00 um Zeugenhinweise. (rn)

Rottenburg (TÜ): Mann mit Kopfverletzungen auf Radweg gefunden

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum Dienstag ein auf einem Radweg liegender, verletzter 24-Jähriger gefunden und ärztlich versorgt werden konnte. Kurz nach 2.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, da der junge Mann unter anderem mit Kopfverletzungen auf dem Radweg der L385 neben einem Fahrrad lag. Zum Unfallhergang liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Mann wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (sm)

Nehren (TÜ): Wintergarten in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag in Nehren ein Wintergarten in Brand geraten. Gegen 16.20 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte in die Gartenstraße aus, nachdem das Feuer gemeldet worden war. Obwohl die Flammen von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten, wurden der mit Holz errichtete Anbau durch den Brand zerstört und auch Teile der Außenmauer des Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge zirka 50.000 Euro. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund einer durch die Hitzeentwicklung gerissenen Oberleitung wurde auch der entsprechende Netzbetreiber verständigt. (mr)

Starzach (TÜ): Mann von Traktor erfasst und schwer verletzt

Ein 71-Jähriger ist am Montagmittag in Wachendorf von seinem Traktor erfasst und schwer verletzt worden. Der Senior war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 12.20 Uhr in der Straße Oberer Mühleweg mit der Montage einer Fräse beschäftigt und hielt sich seitlich zwischen dem Vorder- und dem Hinterrad der landwirtschaftlichen Zugmaschine auf. Dabei setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, wobei der 71-Jährige unter dem Traktor eingeklemmt wurde. Durch die Feuerwehr musste der Schwerverletzte befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Balingen (ZAK): Stein von Brücke geworfen (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Frommern bittet zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am Montagnachmittag auf der B 27 ereignet hat, um Zeugenhinweise. Gegen 15.30 Uhr war eine 53-Jährige mit einem VW T-Roc aufgrund eines Überholvorgangs auf der linken Spur der B 27 von Tübingen herkommend in Richtung Rottweil unterwegs, als auf Höhe der Brückenüberführung der Hirschbergstraße ein Gegenstand die Windschutzscheibe des Wagens traf und diese nahezu durchschlug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sogar Glassplitter in den Innenraum des Pkw geschleudert. Glücklicherweise wurden die Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer nicht verletzt. Der Schaden am VW dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. In der Folge wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in den Mittelleitplanken ein faustgroßer Stein aufgefunden, der den derzeitigen Ermittlungen zufolge vorsätzlich auf das Fahrzeug geworfen worden war. Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt auf oder in der Nähe der Brücke der Hirschbergstraße verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Auf Gegenfahrbahn geraten

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich in der Nacht zum Dienstag auf der B463 ereignet hat. Gegen ein Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi die Bundesstraße von Empfingen kommend in Richtung Haigerloch. Kurz vor der Abzweigung nach Weildorf geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Obwohl der automatische Bremsassistent des entgegenkommenden Sattelzugs eine Vollbremsung einleitete und der 51-jährige Lenker äußerst rechts fuhr, konnte er eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (sm)

