Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Autodieb flüchtet nach Verfolgungsfahrt

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Autodieb prallte am Mittwoch gegen 01.20 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Karlsruher Waldstraße gegen einen Stahlpoller und flüchtete.

Einer Polizeistreife war zunächst in der Waldhornstraße ein am Dienstagabend in Crailsheim entwendeter Pkw aufgefallen. Der unbekannte Täter missachtete die Haltesignale der Polizei und versuchte, mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. An der Ecke der Waldstraße/Karlstraße prallte das Fluchtauto gegen einen Stahlpoller. Daraufhin sprangen die zwei Insassen heraus und rannten davon. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz den 27-jährige Beifahrer vorläufig fest.

Die Ermittlungen zu dem und auf der Flucht befindlichen mutmaßlichen Autodieb führt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell