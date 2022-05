Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Ilmenau (ots)

Im Bereich "Trieselsrand" ereignete sich gestern am späten Nachmittag, circa 16.45 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Fiat befuhr die Straße "Trieselsrand" in Richtung des Wohngebietes "Am Stollen". Mehrere vorausfahrende Fahrzeuge hielten verkehrsbedingt an. Daraufhin fuhr die 61-Jährige aus unbekannter Ursache mit ihrem Ford auf den vor ihr befindlichen Skoda, der von einem 46-Jährigen gefahren wurde, auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf einen Suzuki einer 37-Jährigen geschoben. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von ungefähr 12.000 Euro, alle drei PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurden die drei Fahrzeugführer leicht verletzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

