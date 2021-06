Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Räuber lässt Ausweis zurück

Gegen einen 22-Jährigen ermittelt die Polizei nach einem Raub am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Ein 18-Jähriger meldete die Tat kurz nach 22 Uhr bei der Polizei. Er berichtete, dass ihn kurz zuvor ein Unbekannter am Albert-Einstein-Platz angesprochen hatte. Er zeigte Interesse an den Kopfhörern des 18-Jährigen und fragte, ob er sie mal ausprobieren könne. Dem stimmte der junge Mann zu. Zum Dank habe ihm der Unbekannte ins Gesicht geschlagen und sei mit den Kopfhörern davongerannt. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife der Bundespolizei einen Verdächtigen bei den Sedelhöfen. Bei der Kontrolle händigte er seinen Ausweis aus. Dann plötzlich gab er Fersengeld, ließ die Kopfhörer fallen und flüchtete. Er blieb anschließend zwar verschwunden, seinen Ausweis ließ er aber in den Händen der Polizei. Die ermittelt jetzt gegen den 22-Jährigen. Den Kopfhörer stellte die Polizei sicher, um ihn dem 18-Jährigen zurückgeben zu können.

