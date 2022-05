Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Moped

Ilmenau (ots)

In der Unterpörlitzer Straße ereignete sich gestern gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Renault befuhr die Unterpörlitzer Straße in Richtung Erfurter Straße und musste an einer Einmündung verkehrsbedingt halten. In diesem Moment fuhr ein 56-jähriger Mopedfahrer auf den stehenden Renault auf. Der 56-Jährige stieß mit dem Kopf gegen die Kofferraumklappe des stehenden Fahrzeuges und kam zu Fall. Der Mann verletzte sich dabei leicht und wurde durch Rettungskräfte behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell