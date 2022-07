Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (08.07.2022 bis 10.07.2022) in Wohnungen an der Aspergstraße, der Rostocker Straße und an der Stuttgarter Straße eingebrochen. An der Aspergstraße öffneten Unbekannte am Freitag zwischen 13.15 Uhr und 16.45 Uhr, mittels eines aufgefundenen Schlüssels, die Tür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und stahlen daraus unter anderem einen Laptop sowie ein Mobiltelefon. An der Rostocker Straße hebelten am Samstag, im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 19.30 Uhr, die Wohnungstür im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten ein Zimmer. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An der Stuttgarter Straße gelangten Einbrecher zwischen Samstag, 21.00 Uhr und Sonntag, 07.00 Uhr zunächst über die offenstehende Hauseingangstüre in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Im Obergeschoss öffneten sie gewaltsam die Wohnungstüre und stahlen eine schwarze Lederjacke, Schmuck sowie eine Musikbox im Wert von zirka 350 Euro.

Zeugen des Einbruchs an der Aspergstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und in den beiden anderen Fällen an der Rostocker Straße und der Stuttgarter Straße an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell