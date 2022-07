POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Leichnam in Fahrzeug aufgefunden

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt/-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (08.07.2022 bis 10.07.2022) in Wohnungen an der Aspergstraße, der Rostocker Straße und an der Stuttgarter Straße eingebrochen. An der Aspergstraße öffneten Unbekannte am Freitag zwischen 13.15 Uhr und 16.45 Uhr, mittels eines aufgefundenen Schlüssels, die Tür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und stahlen daraus ...

