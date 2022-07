Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (11.07.2022) einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der versucht haben soll, ein Pedelec sowie ein Fahrrad von einem Schulhof an der Lindenschulstraße zu stehlen. Eine Zeugin beobachtete gegen 10.45 Uhr, wie der 17-Jährige versucht haben soll, das Fahrradschloss eines Pedelecs mit Hilfe einer Akku-Flex zu entfernen. Das Drahtschloss eines weiteren Fahrrads hatte der 17-Jährige bereits durchtrennt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Jugendlichen anschließend vorläufig fest und fanden die Akku-Flex in einer von ihm mitgeführten Plastiktüte. Die Beamten übergaben den 17-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Obhut seiner Mutter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell