POL-DN: Vorderrad weggerutscht

Inden/Düren (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (22.12.2022) in Lucherberg und Lendersdorf eingebrochen. In Lucherberg wurde zwischen 22:30 Uhr am Mittwoch und 10:45 Uhr am Donnerstag in der Birkenstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Inhalt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Ob sie ...

mehr