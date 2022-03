Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizeidirektor Peter Hilp in Ruhestand verabschiedet

Kreis Borken (ots)

Abschied nehmen nach einem langen Berufsleben als Polizeibeamter hieß es nun für Polizeidirektor Peter Hilp: Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz konnte am Montag aus den Händen von Landrat Dr. Kai Zwicker seine Urkunde zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in Empfang nahmen.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen hatten es sich nicht nehmen lassen, sich persönlich von Peter Hilp zu verabschieden. Ein Spalier empfing den gerührten 62-Jährigen, als er gemeinsam mit seiner Frau Silke Hilp am Montagmorgen am Kreishaus eintraf. Landrat Dr. Kai Zwicker nahm die Gelegenheit wahr, dem Bottroper für sein fast 46 Jahre währendes, engagiertes Wirken im Dienst der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen und insbesondere im Kreis Borken ausdrücklich zu danken. "Ihre ruhige Art ist hier gut angekommen", lobte Dr. Zwicker die Führungsarbeit Hilps. Als Direktionsleiter trug er die Verantwortung für alle Kräfte des Wachdienstes und des Bezirksdienstes an den vier Standorten im Gebiet des Kreises Borken, ebenso für den Polizeisonderdienst, den Führungs- und Lagedienst und die Führungsstelle.

Im Rahmen der kleinen Feier im Kreishaus blickte Peter Hilp auch auf seine Laufbahn zurück. Sie vermittelte ihm unterschiedliche Erfahrungen und Begegnungen - sei es neben anderen vielen beruflichen Stationen beispielsweise die Leitung einer Polizeiinspektion in Wesel gewesen, das Führen des Leitungstabes in Duisburg und in den vergangenen drei Jahren das Wirken in der Kreispolizeibehörde Borken, die Peter Hilp so umschrieb: "Es war eine schöne Aufgabe, und ich bin hier vielen netten Menschen begegnet." Das konnte der Landrat auch in die Gegenrichtung nur bestätigen, wenn er stellvertretend für viele erklärte: "Ich habe gerne mit Ihnen zusammengearbeitet."

Den guten Wünschen Dr. Zwickers für Peter Hilps (Un-)Ruhestand schlossen sich Leitender Polizeidirektor Bernd Schünke als Abteilungsleiter Polizei ebenso an wie Markus Willing als Leiter der Direktion Zentrale Aufgaben und Polizeioberrat Daniel Sühling als stellvertretender Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz. Alles Gute wünschte auch Georg Hovestädt als Vorsitzender des Personalrates dem scheidenden Direktionsleiter.

Bei einem - den noch herrschendenden Bedingungen der Pandemie geschuldeten - kleinen Empfang nutzen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit, sich persönlich von Peter Hilp zu verabschieden. Als "a.D." findet dieser nun mehr Zeit für seine Fahrten mit dem E-Bike oder mit seinem Wohnmobil, die ihn häufig auch in die Niederlande und dort an die Nordsee führen. Der Weg dorthin dürfte sicher auch über Borken führen - Peter Hilp versprach: "Ich schaue gerne wieder vorbei!"

