POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher durchwühlt Haus - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Boxberg (ots) - Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Eichwald". Ein bislang unbekannter Täter drückte die Wohnungstür auf bisher unbekannte Art und Weise gewaltsam auf und drang so in das Innere der Wohnung ein. ...

