POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Gartenhütte - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr begann auf dem Ehrenhof eine Demonstration zum Thema "Solidarität mit Palästina", an welcher insgesamt rund 180 Personen teilnahmen. Gegen 17:30 Uhr bewegten sich die Demonstranten in Form eines Aufzuges durch die Innenstadt am Paradeplatz vorbei in Richtung der ...

mehr