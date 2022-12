Polizei Düren

POL-DN: Spürnase im Einsatz

Niederzier (ots)

Weil Beamte der Polizeiwache Jülich in einem Pkw Cannabis-Geruch wahrnahmen, setzten sie einen Diensthund ein - mit Erfolg.

Am Freitagabend (23.12.2022) meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug in der Jülicher Straße in Huchem-Stammeln bei der Leitstelle. Die vier männlichen Insassen (29, 29, 20 und 29 Jahre alt) des Pkw, zugelassen in Essen, wurden daraufhin gegen 23:00 Uhr von Beamten der Polizeiwache Jülich kontrolliert. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlich Cannabis-Geruch war. Auf Nachfrage verneinten die vier Männer, die in Essen und Leverkusen wohnhaft sind, den Besitz von Betäubungsmitteln. Ein hinzugezogener Diensthund hatte dann die richtige Nase - er fand in dem Pkw Betäubungsmittel und dazugehörige Utensilien. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Einer der Männer, ein 29-Jähriger aus Essen, dem der Fund zugeordnet werden konnte, wird sich nun wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

