Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen

Stuttgart/Bietigheim (ots)

Kurz nach Mitternacht am Samstag (21.05.2022) gerieten ein 32-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter am Stuttgarter Hauptbahnhof kurz vor Einstieg in eine S-Bahn in Richtung Zuffenhausen in Streit, in dessen Verlauf der unbekannte Täter den 32-Jährigen mehrfach schlägt und tritt. Der 32-jährige Geschädigte wurde aufgrund des Streits durch den unbekannten Täter gegen 01:00 Uhr nachts am vergangenen Samstag (21.05.2022) mehrfach getreten und geschlagen, sodass er sich dadurch wohl eine Nasenbein- und Kieferfraktur zuzog. Offenbar wurde der Geschädigte durch die Malträtierungen bewusstlos, da er erst beim Halt einer S-Bahn der Linie S5 in Bietigheim aufgewacht sein soll. Ein Zeuge verständigte eine Streife der DB-Sicherheit über den verletzten Mann und diese forderten einen Rettungswagen an. Der Geschädigte wurde medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der vermutlichen Bewusstlosigkeit und damit einhergehenden Erinnerungslücke des Geschädigten, hat dieser die S-Bahn wohl in Zuffenhausen verlassen und soll im Anschluss mit einer S5 in Richtung Bietigheim gefahren sein. Der bislang unbekannte Täter soll circa 20 Jahre alt und in Begleitung einer Frau gewesen sein. Die Bundespolizei bittet weitere Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen und Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

