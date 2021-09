Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Ein Unbekannter soll eine Geldbörse unterschlagen haben - Wer kennt die abgebildete Person?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wird verdächtigt, am 07.06.2021, gegen 13.00 Uhr, im Hauptbahnhof Bonn, das Portemonnaie des Geschädigten, welches zuvor aus dessen Rucksack gefallen war, an sich genommen zu haben. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch die Debitkarte des Eigentümers. Der Tathergang wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss das Bild des Unbekannten veröffentlicht. Dies ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter folgendem Link abrufbar. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-unterschlagung Wer Angaben zur Identität der Personen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer: 0228 15-0 oder per E-Mail an KK36.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

