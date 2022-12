Polizei Düren

POL-DN: Blitzeis-Unfall auf der L228

Aldenhoven (ots)

Auf der L228 bei Aldenhoven-Dürboslar hat es am Dienstag (27.12.2022) einen schweren Unfall gegeben. Ursache war eine plötzlich glatte Fahrbahn.

Gegen 09:00 Uhr am Morgen befuhr ein 66-Jähriger aus Linnich die L228 in Fahrtrichtung Aldenhoven. Vermutlich weil die Straße glatt war, kam der Mann mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde der 66-Jährige schwer verletzt. Er wurde durch einen Rtw in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden.

